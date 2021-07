Les 5 nouveaux Captain America ensemble sur une couverture

La mini-série United States of Captain America fête les 80 ans du plus célèbre soldat de l'univers Marvel, en présentant des "Captain Americain du quotidien", qui défendent leurs communautés en portant les couleurs du héros. Les cinq nouveaux personnages sont présentés individuellement à chaque numéro, et le dessinateur Leinil Yu les a réunis sur une couverture variante du dernier numéro de la mini-série.

On y retrouve Aaron Fisher, le défenseur des plus démunis, créé par Josh Trujillo et Jan Bazaldua. Nichelle Wright, avant-garde d'un avenir meilleur, créée par Mohale Mashigo et Natacha Bustos. Joe Gomez, le champion des oubliés, créé par Darcie Little Badger et David Cutler. Arielle Agbayani, le pire cauchemar des petites brutes, créée par Alyssa Wong et Jodi Nishijima. Et enfin, Jeremy Merrick, le protecteur des soldats, créé par Christopher Cantwell et Dale Eaglesham.

United States of Captain America #5 sortira en octobre.