Marvel va célébrer ses personnages latino-américains

Depuis plusieurs mois, Marvel Comics a pris l'habitude de proposer des anthologies pour rendre hommage à ses personnages et créateurs issus de diverses communautés. Après avoir récemment publié Marvel's Voices : Pride pendant le mois des fiertés, cette gamme d'anthologie va s'enrichir d'un numéro consacré à la communauté latino-américaine en octobre 2021.

Marvel's Voices : Comunidades contiendra plusieurs histoires dédiées à des personnages comme Miles Morales, America Chavez, Sunspot, Robbie Reyes, Reptil, White Tiger ou encore Nina the Conjuror, une Sorcière suprême brésilienne des années 50 introduite en 2016 dans Doctor Strange and the Sorcerers Supreme.

Parmi les créatifs engagés sur ce projet, nous retrouverons pêle-mêle Karla Pacheco, Nico Leon, Terry Blas, Leonardo Romero, Daniel José Older, Adriana Melo, Juan Ponce, Frederick Luis Aldama et bien d'autres auteurs.