Batgirl : quatre actrices en lice pour le rôle de Barbara Gordon

Alors que DC Films va enfin retrouver les salles obscures dans quelques jours avec The Suicide Squad, la machine fonctionne bien en coulisses avec de nombreux projets à des stades plus ou moins avancés de production. Parmi eux, le film Batgirl semble proche d'avoir trouvé sa Barbara Gordon. D'après Deadline, quelques candidates devraient entrer dans des phases d'essai dès cette semaine pour Warner Bros.

Quatre actrices avec plus ou moins d'expérience seraient en lice pour décrocher le rôle titre : Isabella Merced (Dora et la Cité perdue, Sicario 2), Zoey Deutch (Retour à Zombieland, The Politician), Leslie Grace (In the Heights) et Haley Lu Richardson (Unpregnant, Five Feet Apart). Le média américain précise toutefois que cette dernière aurait décidé de passer son tour pour ce rôle.

Avec ces profils bien différents, Warner Bros semble garder ses options ouvertes quant à l'actrice qui incarnera Barbara Gordon . Sera-t-elle affiliée à l'une des versions de Jim Gordon portée sur grand écran avant elle ? Aucune information quant à l'intrigue du film, sa place dans l'univers cinématographique de DC ou ses personnages n'est encore connue.

Le long-métrage Batgirl sera réalisé par le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah, d'après un script de Christina Hodson, et diffusé exclusivement sur HBO Max. Une fois le casting de son actrice principale bouclé, la pré-production connaîtra probablement un petit coup d'accélérateur dans les mois suivants.