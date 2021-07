Blade tout proche d'avoir trouvé son réalisateur

Les choses avancent enfin du côté du film Blade, alors que le projet porté pour le moment par l'acteur Mahershala Ali a été annoncé il y a déjà deux ans, à la Comic Con de San Diego. C'est en effet le réalisateur qui serait en négociation finale avec Marvel Studios avant de signer et de monter à bord du projet. Et il s'agit de Bassam Tariq, à qui l'on doit notamment le film Mogul Mowgli.

Tariq rejoindrait ainsi la scénariste Stacy Osei-Kuffour, qui travaille déjà actuellement sur le film. Il semblerait que les recherches pour le réalisateur soient en cours depuis l'automne dernier, avec beaucoup de candidats auditionnés, et que la vision de Tariq soit celle qui ait le plus intéressé Kevin Feige et Marvel Studios.

Les vampires n'ont toujours pas fait leurs débuts dans le Marvel Cinematic Universe, et Blade sera logiquement leur porte d'entrée. Aucune date de sortie n'est définie, mais la production devrait débuter dans un an, en juillet 2022.