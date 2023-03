Blade est de retour cet été

Alors que le nouveau film Blade se fait attendre, Marvel annonce le retour d'une série régulière sur le personnage. Elle sera écrite par Bryan Hill (Killmonger, Batman and the Outsiders) et dessinée par Elena Casagrande (Black Widow, Trial of the Amazons). Blade #1 sortira en juillet prochain.

Aux dernières nouvelles, Blade était shérif de Tchernobyl, après que Dracula en ait fait une nation vampire. Il a aussi rencontre sa fille tueuse de vampires, Brielle Brooks. La série devrait pourtant partir dans une autre direction : Blade va libérer, sans le savoir, un pouvoir sombre et Ancien et devra en affronter les conséquences.