[Preview VO] Batman '89 #1

L'univers de Tim Burton est de retour en comics le mois prochain avec la sortie du premier numéro de Batman '89, qui nous replonge dans le Gotham City de Batman et Batman Returns. DC offre une grosse preview du titre "digital first", écrit par Sam Hamm et dessiné par Joe Quinones.

Lorsque le nouveau comic book en six numéros débute le moins prochain, Gotham City est divisée en deux alors que les citoyens déguisés en Batman et en Joker s'affrontent dans les rues. Alors qu'Harvey Dent essaie de maintenir l'ordre dans la ville, il cible le vrai problème qui la déchire : Batman ! Et il va demander de l'aide à Bruce Wayne pour faire tomber le Chevalier Noir !