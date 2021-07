Le Pingouin n'aura que quelques scènes dans The Batman

Alors que The Batman de Matt Reeves a bouclé son tournage et a mis sa promotion en pause pour sa sortie en début d'année prochaine, Colin Farrell reparle du film et notamment de son personnage d'Oswald Cobblepot . L'acteur déclare que son rôle dans le film est minime, et qu'il n'est présent seulement pour quelques scènes.

Je suis seulement présent pour cinq ou six scènes, donc je suis impatient de voir le film parce qu'il ne sera pas gâché par ma présence. C'est une offrande pour moi. Je serai un peu mal à l'aise durant les neuf put*** de minutes que j'ai, et ensuite pour le reste je suis impatient de voir comment Reeves a donné vie à cet univers.

L'acteur est également revenu sur la pandémie liée au covid-19 et ses répercussions sur la production de The Batman .

Évidemment, le Covid a commencé à s'emparer du monde lorsque nous tournions et j'ai quitté Londres en mars (2020), et on a dû arrêter pour quatre à cinq mois. Et puis c'est reparti et bien sûr Robert est tombé malade et c'était genre : "Ce foutu Batman a le covid ?".

The Batman est toujours prévu pour le 2 mars 2022 en France.