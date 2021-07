Une série spin-off à Something Is Killing the Children

Les éditeurs de comics mettent décidemment le paquet sur l'horreur pour Halloween cette année ! C'est BOOM! Studios qui annonce une nouvelle série se situant dans le même univers de Something Is Killing the Children, la création de James Tynion IV et Werther Dell'Edera. House of Slaughter verra le retour du duo d'auteurs, mais cette fois chacun accompagné par une autre personne, Tate Brombal au scénario, et Chris Shehan au dessin.

Comme son titre l'indique, la série creusera le fonctionnement et le passé de la fameuse House of Slaughter. En voici le synopsis officiel :

Nous connaissons Aaron Slaughter en tant que rival d'Erica. Mais avant d'arborer un masque noir, Aaron était un adolsecent s'entrainant dans la Maison du Massacre. Survivre dans le contexte de l'école est déjà assez dur, mais ça devient encore plus compliqué quand Aaron s'attache à un mystérieux garçon qui devient son concurrent.

La couverture principale est signée Dell'Edera et Shehan, avec des variantes que l'on doit à Alvaro Martinez Bueno (qui signe un hommage à The Nice House on the Lake), Jenny Frison et Mike Del Mundo.