Un teaser pour la série TV Y: The Last Man

Une nouvelle série adaptée d'un grand classique des comics verra le jour en septembre, avec l'adaptation de Y: The Last Man, sur la chaine FX on Hulu. L'oeuvre de Brian K. Vaughan et Pia Guerra transposée sur le petit écran se dote d'un premier vrai teaser, qui annonce les prémices de la série post-apocalyptique.

"En seulement un jour, la moitié du monde a disparu. Sauf lui."

Y: The Last Man verra Ben Schnetzer dans le rôle titre de Yorick, au côté de Ashley Romans en Agent 355, Diana Bang pour le Dr. Allison Mann, Olivia Thirlby qui sera sa soeur Hero, et Diane Lane qui sera sa mère, la membre du congrès Jennifer Brown. Elle débutera le 13 septembre.