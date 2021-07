De nombreux titres Wonder Woman pour les 80 ans de l'amazone

DC Comics met les petits plats dans les grands pour les 80 ans de l'une de ses icônes, l'amazone Wonder Woman, qui fêtera son anniversaire en octobre 2021, le 21 pour être exact. En plus des titres actuels et des nouvelles séries déjà annoncées, l'éditeur réserve quelques jolis ouvrages consacrés à la princesse amazone.

WONDERFUL WOMEN OF THE WORLD verra enfin le jour le 28 septembre. Une anthologie célébrant les héroïnes de notre société, avec 23 portraits de femmes dont ceux de Beyoncé, Serena Williams, Ruth Bader Ginsburg, Greta Thunberg, et Malala Yousafzai. De nombreuses créatrices du monde des comics ont répondu présent à l'appel de Laurie Halse Anderson, qui édite et dirige l'ouvrage. La couverture est signée Nicola Scott.

WONDER WOMAN 80TH ANNIVERSARY 100-PAGE SUPER SPECTACULAR sera un numéro spécial de 100 pages, regroupant des histoires courtes signées par des auteurs ayant fait les beaux jours de l'amazone par le passé, tels que les scénaristes Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Jordie Bellaire, Mark Waid, Tom King, Steve Orlando, G. Willow Wilson, Amy Reeder, Vita Ayala et Stephanie Phillips, et les dessinateurs Jim Cheung, Paulina Ganucheau, Jose Luis Garcia-Lopez, Joe Prado, Amy Reeder, Evan “Doc” Shaner, Isaac Goodheart, Laura Braga, Marcio Takara, et Meghan Hetrick. Un numéro anniversaire classique, en somme, prévu pour le 5 octobre.

La série très attendue du Black Label, WONDER WOMAN HISTORIA: THE AMAZONS, par Kelly SueDeconnick, débutera le 19 octobre avec son premier numéro dessiné par Phil Jimenez. Les deux suivants seront signés Gene Ha et Nicola Scott et sortiront au printemps et à l'automne 2022. La série sera notamment centrée sur Hippolyta et la naissance du peuple des Amazones.

WONDER WOMAN: 80 YEARS OF THE AMAZON Warrior reprendra le principe des anthologies d'Urban Comics, avec les histoires plus importantes du personnage depuis sa création. 400 pages signées George Pérez, Phil Jimenez, William Moulton Marston, Harry G. Peter, Joye Hummel, Jill Thompson, Greg Rucka, Nicola Scott, Becky Cloonan, et Jen Bartel, avec des textes et interviews exclusifs de Gal Gadot, Lynda Carter, Patty Jenkins, et Trina Robbins. Sortie prévue le 14 septembre.

WONDER WOMAN: ADVENTURES OF YOUNG DIANA SPECIAL regroupera les histoires back-up de la série régulière actuelle, par Jordie Bellaire et Paulina Ganucheau, qui présentent les aventures d'une jeune Diana sur Themyscira. Disponible le 12 octobre.

Trois titres seront gratuit le 19 octobre pour le Wonder Woman Day ! WONDER WOMAN #1, tiré de la série Rebirth de 2016, par Greg Rucka et Liam Sharp . WONDER WOMAN: TEMPEST TOSSED, un extrait du roman graphique "young adult" de Laurie Halse Anderson et Leila Del Duca. Et DIANA PRINCESS OF THE AMAZONS, un extrait également du roman graphique sur l'enfance de Diana, par Shannon et Dean Hale.

Enfin, parmi les nouveautés déjà annoncées, la série NUBIA AND THE AMAZONS qui débute le 7 octobre, par Vita Ayala, Stephanie Williams et Alitha Martinez. Et les ongoing actuelles avec WONDER WOMAN #780 le 12 octobre, et WONDER GIRL #6 et WONDER WOMAN BLACK & GOLD #5 le 26 octobre.