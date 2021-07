Red Hood in da place

On l'attendait dans la journée, le trailer pour la saison 3 de la série Titans est désormais disponible ! Et celui-ci est grandement centré sur la nouvelle menace de cette saison, à savoir le Red Hood ! Mais les Titans, et leur nouvelle alliée Barbara Gordon , sont loins de se douter qu'il s'agit de leur Ancien camarade Jason Todd sous le casque.

Titans revient le 12 août prochain sur HBO Max.