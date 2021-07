Batman contre Batman dans une nouvelle série Black Label

DC Comics a annoncé une nouvelle série pour le Black Label, consacrée sans grande surprise à Batman, intitulée Batman: The Imposter. Elle sera découpée en trois numéros et acceuillera le co-scénariste du film The Batman , Mattson Tomlin, accompagné par Andrea Sorrentino au dessin et Jordie Bellaire à la couleur.

Dans cette série, Batman sera à la poursuite d'un faux Batman , et Tomlin explique avoir voulu pousser le concept du "Et si Batman était réel ?" vers une direction qui a rarement été prise. Le premier numéro sortira le 12 octobre 2021, et en voici une preview.