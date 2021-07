Une saison 2 confirmée pour Loki

Le final de la première saison de Loki est disponible depuis aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, cette news n'en contient aucun spoiler. Il est simplement officiellement annoncé qu'il s'agira de la première série Marvel Studios à revenir pour une seconde saison !

On s'y attendait un peu, les rumeurs et les indices laissés jusque-là allaient dans ce sens, mais c'est désormais confirmé. Tom Hiddleston avait notamment annoncé que le final de la saison apporterait "beaucoup de réponses à vos questions, et sans doute beaucoup d'autres questions."

Aucune autre information n'a été dévoilée sur cette annonce qui accompagnait l'épisode final. Il est difficile de se projeter sur le timing de cette deuxième saison, étant donné que de nombreuses séries sont prévues d'ici là du côté de Marvel Studios et Disney+.