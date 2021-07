Mark Millar signe King of Spies avec Netflix et Image

Malgré l'échec de Jupiter's Legacy, Mark Millar n'en a pas fini de tenter sa chance du côté de Netflix. Le scénariste va écrire un nouveau récit en collaboration étroite avec la plateforme de streaming, intitulé King of Spies. Il s'agira d'un graphic novel, donc un one-shot, publié par Image Comics, avec une adaptation TV déjà validée dans la foulée.

Millar revient à l'espionnage avec Kingsman, mais cette fois dans un ton et une ambiance qui risque d'être assez différents. Sir Roland King est le plus grand agent secret de l'histoire de la Grande-Bretagne, mais désormais à la retraite, il apprend qu'il a une tumeur incurable et qu'il ne lui reste plus que six mois à vivre. Il va alors décider de s'attaquer aux vrais "monstres" qui étaient intouchables lorsqu'il travaillait en tant qu'espion.

L'artiste "superstar" du titre est tenu secret pour le moment, nous avons seulement droit à deux couvertures signées Ozgur Yildirim et Mark Chiarello.