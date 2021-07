Catwoman rejoint également le Black Label pour une mini-série

Si on évite Batman , le Joker ou Harley Quinn , c'est bien un autre titre de la franchise du Chevalier Noir qui rejoint le Black Label de DC Comics. L'éditeur annonce une mini-série en quatre numéros, Catwoman: Lonely City, réalisée entièrement par Cliff Chiang (Wonder Woman, Paper Girls).

L'histoire se déroulera à Gotham City, 10 ans dans le futur, alors que Batman , le Joker , Nightwing et Gordon ont tous été tués lors d'un grand massacre. La ville a désormais laissé les super-héros dans le rétroviseur, alors qu'Harvey Dent est devenu maire, et protège la ville avec ses batcops. Selina Kyle sort de prison après dix ans, enfermée à cause son rôle lors du massacre, et découvre que la liberté est désormais un luxe à Gotham. Changée, elle se lance à la découverte de l'identité du mystérieux Orpheus.

Le premier numéro est prévu pour le 12 octobre 2021.