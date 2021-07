Un Shazam amoché sur le tournage de Fury of the Gods

La suite de Shazam est actuellement en tournage, et quelques images nous parviennent du plateau de tournage. Il s'agit de Zachary Levi en costume de Shazam !, dont une partie semble avoir été brûlée durant un combat. Pourraient-il y avoir des éclairs impliqués dans cette histoire ? Alors que l'on sait que ce deuxième volet de la saga plongera encore un peu plus dans la mythologie grecque.

Parmi les vilains possibles du film, on sait que les filles d'Atlas, Hespera et Kalypso, seront de la partie, interprétées par Hellen Mirren et Lucy Liu. Rachel Zegler devrait également jouer une troisième soeur, dont le nom n'est pas encore connu.

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam!: Fury of the Gods devrait sortir le 31 mai 2023 en France.