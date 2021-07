Marvel Studios et DC Films à nouveau absents de la SDCC@Home

L'édition 2021 de la célèbre Comic Con de San Diego ne pourra malheureusement toujours pas se dérouler en présentiel, et prévoit à nouveau une version virtuelle, la SDCC@Home. Et un autre coup dur s'ajoute à l'évènement puisqu'il est annoncé que Marvel Studios et DC Films feront l'impasse sur l'évènement.

Ce n'est pas la première année que cela se produit puisque Marvel Studios était déjà absent de la version virtuelle de l'an dernier, alors que pour Warner Bros et DC Films, cela fera la troisième année consécutive qu'ils font l'impasse, puisque leur dernière présence remonte à 2018, où Wonder Woman 1984 était l'attraction principale. Avec cette pandémie mondiale qui n'en finit plus et la virtualisation des évènements, il semble que les deux studios aient opté pour leurs propres évènements, puisque DC à lancé sa DC FanDome, que l'on retrouvera cette année, et que Marvel Studios a fait de nombreuses annonces au Disney Investor Day 2020.

Reste à savoir si Sony sera de la partie, qui a quelques films à venir comme Morbius et Venom: Let There Be Carnage, voir Spider-Man: No Way Home, même si ce dernier est en collaboration avec Marvel Studios.

On précise qu'il s'agit bien des studios portant les films, les éditeurs Marvel et DC Comics seront eux bien présents pour le versant "comics", avec quelques conférences de prévues.

La SDCC@Home 2021 se déroulera du 23 au 25 juillet prochain.