[Review] Loki 1x05 - Voyage vers le mystère

Bonjour, c’est mercredi et comme chaque mercredi, c’est le jour de Loki.

Cette semaine on continue avec un épisode au moult références destinés aux plus attentifs.

ATTENTION SPOILERS

Comme chaque semaine, on commence par l’aspect esthétique. Du changement cet épisode, en effet le travail sur la lumière et les couleurs est un peu plus en retrait. Pour compenser, les décors sont encore plus diversifiés que d’habitude. Cette chronologie poubelle est l’occasion pour les scénaristes de créer des situations qui n’ont aucun sens mais parfaitement intégrées dans le récit. Des ruines de bowling, des ruines tout court, une fausse Asgard, un navire de la Seconde Guerre Mondiale ou le plein air… on voyage et la plupart du temps, les effets numériques sont à la hauteur, tout comme les décors réels, et on a vraiment l’impression d’y être.

Les couleurs refont surface en fin d’épisode et c’est toujours aussi beau. Vert et violet se mélangent bien, et le gros nuage en image de synthèse n’est qu’une étape vers un final qui j’espère ne tombera pas dans les travers du MCU (à savoir un troisième acte qui n’est pas à la hauteur du reste avec un trop plein d’effets numériques).

Au tour de la musique, et comme pour les couleurs, c’est un peu moins présent durant l’épisode avant de refaire éruption pour le combat de fin d’épisode. Les compositions originales sont loin d’être mauvaises mais sont sans doute plus timides. C’est peut-être aussi pour faire ressortir l’arrivée triomphante de la Chevauchée des Walkyries de Richard Wagner (on reste dans la mythologie nordique) pour le non moins triomphant Loki Classique interprété par Richard E. Grant, dont on reparlera un peu plus tard.

L’épisode est globalement au même niveau que celui de la semaine dernière mais il y a un élément qui me retient de le mettre à égalité voire au-delà. La technique de l’enchantement pour défaire Alioth aurait dû selon moi être mieux amorcée. Le fait que Loki ne savait pas pratiquer un enchantement a été implanté durant l’épisode 3. Mais après cela pas de tentative ou d’entraînement pour y parvenir. Cela n’aurait pas eu autant d’importance si son premier succès avait été sur un ennemi moindre ou moins important pour l’histoire. J’ai donc eu un peu l’impression que la réussite est entièrement dû au pouvoir de l’amitié (ou de l’amour). J’aurais été moins dérangé si les tentatives avaient toutes échouées auparavant mais que cette fois-ci, cela réussisse grâce à Sylvie.

C'est cependant mon seul vrai reproche à cet épisode en plus de quelques détails comme certaines incrustations numériques et certaines qualités de photographie et musicale pas aussi apparentes durant presque tout l’épisode.

Mais ces qualités reviennent pour le combat final qui pour moi rehausse un épisode qui explore surtout tout ce qu’un Loki peut faire et devenir. Pour moi ce n’est pas un hasard si le « vieux » Loki est le plus mis en avant des quatre variants. Richard E. Grant est ici le meilleur atout de cet épisode. C’est le Loki qui a survécu, mais à quel prix ? Son personnage nous permet d’explorer les regrets que Loki a et avec la sagesse pour les exprimer ouvertement. Les trois variants humains sont un aperçu du potentiel de notre Loki . Loki Enfant représente son côté puéril qui souhaite régner pour des raisons superficielles. Le Loki Fanfaron représente tout les mensonges et les trahisons qu’il peut utiliser pour parvenir à ses fins. Mais le Le Loki Classique représente son futur (et son plein potentiel en terme de puissance magique) et ce qu’il l’attend s’il continue ses habitudes de Dieu de la Malice. Un homme plein de regrets, qui souhaitais revoir son frère et sa maison.

La volonté de changer insufflé par Mobius sera salvatrice pour nos protagonistes, sauvé par un Loki Classique déchaînant toute sa puissance pour revoir son foyer une dernière fois et accomplir son glorieux destin. Et voir Richard E. Grant jouer un Loki aussi stylé dans un costume pareil (un hommage parfaitement kitsch que j'aime beacoup), ça tient du tour de force pour un acteur trop injustement mal utilisé par les grosses franchises comme Doctor Who, Star Wars IX ou Logan.

Avec Voyage vers le mystère, Loki continue de développer ses personnages d’une manière sincère et intéressante. Cette série continue d’être au top sur quasiment tous les fronts, et l’épisode final est attendu au tournant. Il ne reste qu’à espérer que la fin sera à la hauteur du reste de la série.