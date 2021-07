Un trailer pour la suite de Superman & Lois

The CW dévoile un trailer d'une minute pour la suite de la saison de la série Superman & Lois, notamment centré sur l'affrontement prochain entre Clark Kent (Tyler Hoechlin) et les kryptoniens. On y voit également Lois Lane (Elizabeth Tullock) demandait de l'aide à John Henry Irons, et rassurer ses fils sur le sort de leur père.

Tullock a également posté une photo sur Twitter pour signaler la fin de tournage de la première saison, hier, le 1er juillet.

Superman & Lois reprendra le 13 juillet prochain, alors que la série est déjà renouvelée pour une saison 2, qui sera logiquement diffusée en 2022.