[Review] Loki 1x04 - Le Nexus

Bonjour, c’est mercredi et comme chaque mercredi, c’est le jour de Loki.

Cette semaine ça repart de plus belle, et d’une manière assez inattendue.

ATTENTION SPOILERS

Martin / The_Crusader

La définition de la folie, c’est de refaire la même chose en espérant un résultat différent. Au risque de paraître fou, je vais commencer une nouvelle fois par les qualités visuelles. Au-delà du travail sur la lumière, les décors et les effets spéciaux qui sont à nouveau très réussis, la narration est séparée par un code couleur très distinct et qui donne de la diversité au monde de la série. Le violet de Lamentis-1, le jaune/or de la TVA et le bleu du temple des Gardiens du Temps, on alterne entre couleurs froides et chaudes durant tout l’épisode et c’est toujours aussi agréable pour nos rétines.

J’ai également l’impression que le travail d’incrustation et d’imagerie numérique de manière générale est le plus réussi des séries Marvel Disney+. Reste à voir maintenant si la fin ne fera pas comme WandaVison avec trop d’effets visuels pas forcément toujours très réussis.

Pour terminer avec les qualités habituelles de la série, la musique. Toujours aussi excellente, entre synthé des années 80, bande son de science-fiction des années 60 et musique traditionnelle asgardienne qui se mélangent toujours aussi bien pour une série aux multiples identités musicales tel Loki aux multiples facettes.

Certaines scènes ont dû se poser un peu plus, pour gagner en impact. Cette rapidité de certaines scènes donne lieu à quelques éléments un peu survolés voire oubliés. B-15 qui tombe en un coup à la fin de l’épisode, et la fin de l’apocalypse de Lamentis aurait dû marquer un peu plus car c’est à ce moment que Loki et Sylvie forment un lien d’amitié (si ce n’est plus). La scène passe un peu trop vite et le changement de relation entre les deux variants peut donc paraître un peu radical.

Cependant, les points négatifs ne sont présents que parce qu’ils viennent nous gâcher un aussi bon épisode. L’épisode de la semaine dernière aurait dû selon moi se terminer au moment où les portails de la TVA viennent sauver Sylvie et Loki de Lamentis-1. L’épisode 4 aurait pu alors se concentrer sur le reste avec la même durée pour permettre aux scènes de prendre leur temps pour nous laisser le temps de digérer de qu’il vient de se passer. Et c'est quelque chose qui aurait bien été nécessaire, surtout cette semaine.

La mort(?) de Mobius survient au pire des moments. L'épisode nous offre plusieurs dialogues, tous de très bonne qualité, mais ceux avec Mobius nous rappelle bien pourquoi on aime le personnage. Intelligent, charmant, déterminer dans sa quête de vérité, ses discussions avec Loki ont toujours étaient au niveau et cette semaine ne fait pas exception. Sur le point d'une nouvelle alliance avec Loki , Mobius M. Mobius est "brouillé" (prune en anglais). J'éspère qu'il n'est pas réellement mort, mais cela donnerait plus de poids à cette histoire si c'est effectivement la cas. Pas sûr après ce qu'il se passe dans la scène de mi-générique. Quoi qu'il en soit, la scène fonctionne très bien en dépit de sa rapidité. Malgré ce défaut, la scène de son effacement touche en plein cœur, notamment grâce ou à cause (ça c'est à vous de voir) des jet skis. Comme quoi, le fusil de Chekov n'a pas besoin d'être littéralement un fusil pour faire mal.

En plus du travail des personnages, qui comprennent peu à peu qui ils sont et ce qu'il se passe, l'histoire fait également un bon en avant et ça promet du lourd. Les Gardiens du Temps, ils sont bidons mais qui tire les ficelles ? Que va faire Sylvie et que va lui dire Ravonna ? Où est Loki et pourquoi y a-t-il un Loki alligator ? Des réponses qui resteront en suspens une semaine, et ça risque d'être trèèèès long.

Avec Le Nexus, Loki nous prouve une nouvelle fois que c’est bel et bien la meilleure série Marvel Disney+ à ce jour. C’est beau pour les yeux et les oreilles, c’est bien interprété, le scenario est intéressant et on veut en voir davantage. Bref, que demander de plus... La suite, j'aimerai bien avoir la suite en fait. Juste pour Richard E. Grant dans un costume de Loki tout droit sorti des comics.