Image et Skybound annoncent le label Skybound Comet

Image Comics et Skybound annoncent la création d'un nouveau label Skybound Comet, qui sera lancé en 2022, et sera consacré à la publication de romans graphiques pour un public jeune adulte (12 ans et plus), mais également pour un public plus jeune (8-12 ans).

Pour lancer le label, c'est l'univers de The Walking Dead qui sera à l'honneur. La fantastique Tillie Walden (Spinning, Dans un rayon de soleil, Sur la route de West) signera une trilogie de romans graphiques consacrés au personnage de Clementine, créée pour le jeu vidéo de Telltale Games, qui fera ses débuts en comics. Clementine Book One est prévu pour juillet 2022.

C'est un nouveau départ pour Clementine, la star du jeu vidéo à succès The Walking Dead, dans Clementine Livre Un, alors qu'elle repart sur la route, cherchant à laisser son passé traumatique derrière elle et à se forger une nouvelle voie qui lui soit propre. Mais lorsqu'elle fait la rencontre d'un adolescent amish du nom d'Amos, qui a la tête dans les nuages, la drôle de paire se dirige vers le nord, dans une station de ski abandonnée du Vermont, où ils rencontrent une communauté d'adolescents essayant de construire un refuge sans zombies. Alors que les amitiés, les rivalités et les romances se développent au sein du groupe, le dur hiver révèle bientôt que la plus grande menace pour leur survie... pourrait bien être eux-mêmes.

En septembre, c'est Everyday Hero Machine Boy qui prendra le relais, par Tri Vuong et Irma Kniivila. Et en octobre, Mairghread Scott (Star Wars: Resistance, Guardians of the Galaxy) et Pablo Tunica (TMNT Universe) lancent également une trilogie avec Sea Serpent's Heir Book One.

Dans Everyday Hero Machine Boy, le héros titulaire tombe du ciel sur la ville dome de Mega 416, détruisant tout sur son passage... jusqu'à ce que Karate Grandpa réussissent à le convaincre d'arrêter. Désormais, Machine Boy ne veut rien d'autre que de devenir un héros ! Qu'il combatte des insectes géants dans le sous-sol du lycée, qu'il sauve des chats des arbres, ou qu'il cuisine la sauce parfaite pour les spaghetti, Machine Boy cherche toujours le meilleur moyen d'aider les autres. Mais alors que son coeur intéragit avec de dangereux débris de l'espace, Machine Boy se demande s'il peut vraiment être une force agissant pour le bien.

La fin du monde approche dans Sea Serpent's Heir Book One, alors qu'une adolescente du nom de Aella, sur l'île de Kinamen, passe ses journées à pêcher et à s'occuper de ses tantes, rêvant de la vie de l'autre côté de l'horizon. Tout change, en revanche, lorsqu'elle éveille un ancient démon en elle, alors qu'elle apprend qu'elle est la réincarnation de Xir, le serpent qui a failli détruire le monde. Pire encore, une organisation religieuse fanatique arrive sur l'île de Kinamen, à la recherche de Xir.

Les trois personnages centraux des romans graphiques, Clementine, Machine Boy et Aella, feront leurs débuts en amont dans le magazine Skybound X, respectivement dans les numéros 1, 2 et 4.