Nouvelle bande-annonce pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Marvel Studios a dévoilé une bande-annonce plus longue et complète pour l'un de ses prochains films, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, prévu pour le 1er septembre 2021.

On y découvre beaucoup plus d'éléments surnaturels que dans le premier teaser, avec notamment les fameaux anneaux, ou encore Fim Fam Foom. La toute fin du trailer nous réserve une jolie surprise également, puisqu'on y découvre le retour d'un vilain de l'univers de Hulk , à savoir l'Abomination. Le personnage était interprété par Tim Roth dans L'Incroyable Hulk , qui sera d'ailleurs de retour pour la série She-Hulk, mais on ne sait pas si c'est également pour lui dans Shang-Chi.

