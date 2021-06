D'autres films prequels possibles dans le MCU

Alors que Black Widow sort le mois prochain et se déroulera dans le passé de la timeline du MCU, situé entre les films Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré qu"il est possible que d'autres prequels voient le jour dans le futur. Il est revenu sur l'aspect très intimiste et personnel du film Black Widow , et la possibilité de faire ce genre de choses pour d'autres personnages également.

Ce film et cette histoire sont certainement un cas particulier pour Natasha. Mais la notion d'explorer le passé, le présent et le futur du MCU est une possibilité pour tous nos personnages. Cette histoire et ce casting en particulier sont très personnels, très spécifiques à Natasha.

Le film nous présentera plus en détails le passé de Natasha Romanova en tant qu'espionne et agent Russe , mais explorera surtout les relations qu'elle a laissées derrière elle en devenant une Avenger.

Black Widow débarque en solo le 7 juillet !