Une série I Am Batman par John Ridley et Olivier Coipel

DC Comics n'oublie pas son Next Batman introduit dans Future State et lui offre une nouvelle série avec une équipe créative de choc. Après le titre The Next Batman : Second Son, John Ridley va avoir l'occasion de poursuivre son travail sur ce Batman dans la série I Am Batman avec le dessinateur français, Olivier Coipel - dont un numéro #0 avait déjà été annoncé pour le mois d'août avec Travis Foreman.

L'éditeur continue donc de braquer les projecteurs sur son premier personnage noir derrière le costume du Chevalier Noir en lançant une nouvelle série dont on ne connait pas encore la durée. Après les origines contées dans Second Son, le duo Ridley-Coipel devrait donc poursuivre ce travail qui mènera au fur et à mesure aux événements présentés lors de Future State.

Dans ces sollicitations, DC a déjà révélé les couvertures d'Olivier Coipel, Kael Ngu, Greg Capullo et Francesco Mattina. Par ailleurs, le mystère est maintenant levé sur la raison qui empêchait Coipel de retrouver Mark Millar pour le volume 2 de The Magic Order.