Dark Ages de Tom Taylor et Iban Coello enfin annoncé par Marvel ?

Marvel Comics va-t-il enfin publier un autre projet retardé par la crise du Covid ? Après Darkhold, c'est cette fois-ci Dark Ages que l'éditeur semble teaser pour septembre 2021 sur les réseaux sociaux. Trois visuels dessinés par Ryan Stegman avec Spider-Man, Iron Man et un nouveau Venom (mélangé avec Carnage ?) ont été révélés avec la question "Qui étiez-vous quand la lumière s'est éteinte ?".

Cette promotion rappelle beaucoup l'événement Dark Ages, dont le prélude avait été publié dans un numéro du FCBD 2020 et qui devait initialement sortir à l'automne 2020. On y découvrait Tony Stark en plein vol avant que le courant ne se coupe partout, laissant Iron Man sans communication et énergie dans son armure, avant qu'il ne s'écrase dans un bâtiment et soit gravement blessé.

Ecrite par Tom Taylor et illustrée par Iban Coello, cette publication n'a pourtant jamais vu le jour mais il semblerait que l'attente soit donc terminée et tout porte à croire que ces teasers, commentés par Tom Taylor sur Twitter, y font référence. Plus d'informations seront vraisemblablement disponibles dans les jours à venir.