Loki : Review 1x02

On repart dans les locaux de la TVA pour la deuxième semaine de Loki sur Disney+ avec l'épisode Le Variant. Gare aux spoilers pour les deux premiers épisodes !

Martin / TheCrusader

Je l’avais mentionné dans ma critique la semaine dernière, ma plus grosse crainte à propos du premier épisode de Loki , c’était que l’épisode 1 ne soit que l’exception et non la règle en terme de qualité pour la série. Me voilà rassuré.

En effet, le deuxième épisode reste à la hauteur du premier épisode. On perd certes un peu l'effet wow de découverte, mais il est pour moi encore difficile de cerner si l’épisode est meilleur ou non. Il n’y a tout simplement pas vraiment de quoi comparer. Là où le premier épisode nous introduisait ce nouveau recoin du monde qu’est la TVA, tout en introduisant les personnages, l’intrigue et un recap de la vie de Loki , le second ressemble presque à un thriller, un épisode d’une série à enquête, avec un duo qui n’hésitent pas à contourner les règles pour prouver une théorie dans le but d'arrêter un suspect. Ce nouvel épisode change donc de ton mais pas mal d’éléments restent les mêmes. La musique est toujours aussi étrange et donc si bien adaptée à l'ambiance. Les décors sont également aussi réussis, que ce soit la TVA ou Roxxcart, il y a une véritable atmosphère notamment grâce à la lumière. Mais cette fois-ci la réalisation est un peu plus varié, avec des plans plus mobiles et plus nerveux. Les effets de mises en scènes les plus voyants ou travaillés sont moins déroutants car nous sommes plus habitués à ce monde et à ses personnages.

L’épisode recentre donc toute son attention de la traque du Variant, et l’enquête nous permet de passer du temps en compagnie de Mobius et de Loki , dont l’alchimie marche toujours aussi bien. L’histoire avance à un rythme rapide (parfois un peu trop), tout comme l’épisode lui-même qui est très vite passé. Certaines scènes sont un peu trop précipitées, et auraient du être un peu plus allongées pour mieux servir l'action ou le scénario. Le moment où Loki retrouve la cachette du Variant est beacoup trop rapide et donne un peu l'impression que la réponse était un peu trop facile.

Entre les références aux comics avec les diverses versions du Dieu de la Malice, l’épisode reprend certains éléments du MCU (comme le Ragnarok) intelligemment, et mène vers une possible ouverture vers le futur de l’univers cinématographique Marvel, le multivers. La révélation du Variant pourchassé ne sera pas surprenant pour tout le monde, mais c’est toujours sympa de voir des versions alternatives de personnages. L'épisode se conclut par une fin qui vous donnera clairement envie de voir la suite, non seulement pour savoir ce qui va se passer pour la série mais également ce qui pourrait se passer dans l’univers (ou multivers) Marvel. Pour aller un peu au-delà, les Gardiens du Temps sont souvent abordés et les révélations sur la nature des employés de la TVA établissent une certaine tendance. Les Gardiens sont peu à peu présentés comme les juges, jurés et bourreaux de la Justice temporelle. Reste maintenant à savoir si le réel danger est Loki au féminin ou les Gardiens du Temps.