Nouveau clip pour Black Widow

Chaque jour nous rapproche un peu plus du retour du MCU au cinéma avec la sortie de Black Widow. Marvel Studios continue de son côté la promo avec un nouveau clip de 30 petites secondes.

Le court clip reprend plusieurs scènes que nous avions pu déjà apercevoir et confirme toujours un peu plus l'ambiance familiale qui règnera entre les personnages, en attendant de voir Red Guardian, Taskmaster et Yelena Belova enfin sur grand écran.

Black Widow sort le 7 juillet 2021 dans les salles de cinéma.