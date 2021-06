La série X-Men est relancée le mois prochain, avec un tout nouveau numéro 1, qui présentera la première équipe officielle des X-Men depuis que Jonathan Hickman a repris la franchise avec House of X/Powers of X. C'est écrit par Gerry Duggan (Marauders) et dessiné par Pepe Larraz (House of X).

Marvel a dévoilé un trailer, et une flopée de couvertures variantes, pour le numéro qui sort le 7 juillet.