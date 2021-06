James Wan dévoile le titre d'Aquaman 2

S'il y a un projet qui fait tranquillement son bout de chemin du côté de DC Comics/Warner Bros., c'est bien la suite d'Aquaman. On en sait un tout petit plus désormais, alors que son réalisateur James Wan a dévoilé le titre officiel du second volet de la saga. Il s'agira d'Aquaman and the Lost Kingdom (le royaume perdu).

Un petit message a accompagné l'image sur les réseaux : "La marée monte".

Jason Momoa et Amber Heard seront de retour pour cette suite, ainsi que Patrick Wilson et Yahya Abdul-Mateen II, en tant que Orm et Black Manta . La date de sortie est pour le moment fixée à décembre 2022.