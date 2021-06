Review du premier épisode de Loki

Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, Marvel / Disney + lancent la mini-série TV Loki avec l'incontournable Tom Hiddleston dans le rôle titre. Le premier épisode de cette série intitulé "Un destin exceptionnel" est d'ores et déjà disponible. L'occasion pour trois membres du staff de MDCU de dire quelques mots sur la série qui tourne autour de l'un des plus grands super-vilains du MCU.

Jeff

Autant le dire sans détour, cette série est une réussite. Non seulement la direction prise est la bonne mais, en plus, la série se place bien entre WandaVision qui n'était pas forcément accessible pour tout le monde et Falcon et le Soldat de l'hiver qui, à l'inverse, n'a strictement rien proposé de nouveau. Pour Loki , nous retrouvons la touche Marvel sans pour autant aller jusqu'à dire que l'on nous ressert la même sauce. Après, Tom Hilddleston / Loki aide beaucoup à aller dans ce sens. Non seulement l'acteur nous est revenu en forme mais, en plus, le personnage est toujours aussi intéressant à suivre. Il s'agit de ce genre de personnage avec lequel on peut faire à peu près n'importe quoi dès lors que le point de départ est bon. Par contre, il est à noter que la série est sans doute la moins accessible des trois en terme de continuité. Il y a beau y avoir un recap, il est plutôt vite expédié. Or, il y a pas mal de choses à savoir. Autant dire que ceux qui n'ont fait que survoler les films du MCU auront peut-être du mal à remettre les pièces en place. Pour ce qui est de l'ambiance, elle est assez unique. En fin de compte, on se retrouve face à une série de science-fiction sur fond de polar le tout avec un ton assez décomplexé qui colle parfaitement à Loki. Bref, les idées sont bonnes, le prince est intéressant et les possibilités sont VRAIMENT nombreuses. Finalement, le seul défaut réside dans le fait que l'épisode possédait certaines longueurs voire avec quelques scènes qui avaient un côté "je tourne en rond". Lorsque l'on sait qu'il n'y a que six épisodes, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. Pour le reste, c'est du tout bon !

En Résumé LES POINTS FORTS - Tom Hiddleston

- De nouveaux principes

- Une série différente de WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver

- D'énormes possibilités LES POINTS FAIBLES - Des lenteurs. Oui, déjà. 4 A suivre avec intérêt Conclusion La série était attendue de pied ferme. Pour le moment, elle ne déçoit pas.

Julien

Marvel Studios est de retour avec sa troisième série, cette fois consacrée à un seul personnage, après ce qui a plutôt été des duos à l'écran. Et quel personnage ! Sans doute l'un des plus appréciés de tout le MCU, à savoir le Dieu de la malice, Loki. Et sa popularité n'est pas à désolidariser de l'acteur qui l'interprète, au contraire, tellement le charme de Tom Hiddleston opère à merveille. Et c'est exactement ce que vous retrouverez dans ce premier épisode, et sans doute toute la série. Hiddleston continue de porter son personnage à merveille et de centraliser toute l'attention. Que l'on soit intéressé ou non par la suite de ses aventures au sein du MCU, c'est toujours un plaisir de le voir évoluer. D'autant qu'il va trouver un compère solide dans cette série avec Owen Wilson. L'alchimie entre les deux acteurs et personnages fonctionne d'entrée, et leur dynamique risque bien d'être le gros point fort de la série.

Si WandaVision avait su intriguer mais pas forcément convaincre avec ses premiers épisodes, et si Falcon et Winter soldier se reposait tranquillement sur les lauriers du MCU, Loki est un habile mélange des deux, proposant quelque chose de nouveau, mais ne s'éloignant pas trop des sentiers battus. Et dans ce sens, devrait donc plaire à beaucoup de monde. L'ambiance est assez prenante et originale, mêlant quelque chose d'assez futuriste, avec un intrigue proche du thriller. L'histoire et les nouveaux éléments introduits permettent également d'ouvrir de nouvelles portes pour le MCU et d'étendre encore un peu plus la mythologie de cet univers partagé. L'introduction de la TVA et des autres nouveautés est efficace, avec quelques bonnes touches d'humour... dans les premières minutes. Parce que plus l'épisode avance, et plus ça tire en longueur. L'introduction n'en finit plus, les gags se répètent et perdent leur charme, et on nous en donne pas suffisamment pour être totalement convaincu par le potentiel de la série. Le second épisode devrait aider, mais en tant que standalone, ce pilote ne remplit pas totalement le cahier des charges.

En Résumé LES POINTS FORTS - L'ambiance

- Hiddleston/Wilson

- Les nouveautés LES POINTS FAIBLES - Une grosse introduction

- L'humour déjà lassant 3.5 Du charme, de la nouveauté, mais un intérêt à creuser. Conclusion La série mise tout sur le charme de ses acteurs et quelques nouveautés, mais les défauts sont déjà apparents : l'humour lasse et il y a des longueurs. Ce pilote est agréable, mais ne convainc pas totalement encore.

Martin

Marvel Studios continue dans sa phase 4, qui pour moi reste plus que correcte mais avec quelques faux pas. Si j’ai apprécié la majorité de WandaVision, sa fin et Falcon et le Soldat de l’Hiver étaient un peu inégaux ou décevant mais sans être mauvais. Je ne vais donc pas me surexciter tout de suite à propos de Loki, mais il faut bien dire que pour moi, c’est un très bon départ. Le meilleur des séries Marvel Disney+ même.

Tout d’abord le plus flagrant, c’est beau. Techniquement parlant, on est habitué, c’est propre. Mais c’est la direction artistique qui est selon moi au-dessus du reste. Je retrouve ici une ambiance Legion (foncez voir, c’est sur Disney+), et la TVA apparaît comme un endroit hors du temps, mêlant technologie futuriste et bureau des années 60 / 70, parfait pour une organisation comme celle-ci. Mais au-delà d’une direction artistique soignée et une photographie rafraîchissante pour le MCU, Loki réussit sur d’autres aspects.

La musique de Natalie Holt capture parfaitement l’atmosphère science-fiction rétro (un peu comme Miss Minutes et la passage en animation) tout en restant par moment émouvante. Les nouveaux personnages sont encore relativement peu développés, mais les deux rôles principaux, à savoir Loki et Mobius sont eux dotés d’une introduction efficace et la relation entre les deux est bien implantée et promet d’être intéressante. Loki est devenu en 45 minutes plus intéressant qu’il ne l’a jamais été, notamment grâce à deux scènes (dont une vous rappellera Bucky dans FATWS). Comme quoi une thérapie, ça peut faire des miracles.

Après tout n’est pas parfait non plus. Ce que je retiens le plus, c’est la seconde moitié de l’épisode qui, bien que passant très vite, s’appuie un peu trop sur des extraits d’anciens films, et on a peu l’impression de voir un clip show. Mais le pourquoi de ces extraits est bien justifié et ils sont bien utilisés dans le développement de Loki . De plus la réalisation est ici efficace, tout est bien filmé, monté... mais pour l’instant rien d’aussi original que les premiers épisodes de WandaVision, ce qui est bien dommage vu les efforts faits dans les décors pour créer l’univers de la TVA.