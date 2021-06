The Boys : premier aperçu de Soldier Boy

L'annonce de Jensen Ackles (Supernatural, Batman : The Long Halloween) dans le rôle de Soldier Boy remonte à un moment maintenant. Avec la saison 3 de The Boys en production, l'acteur avait teasé un premier visuel de l'ersatz de Captain America . Le voici !

Le costume a été conçu par Laura Jean Shannon et Greg Hopwood, et on peut dire que c'est assez réussi.

La saison 3 de The Boys n'a pas de date de sortie mais ce sera bien sûr, disponible sur Amazon Prime Video.

Que pensez-vous de l'acteur et du costume ? N'hésitez à nous donner votre avis dans les commentaires !