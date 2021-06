Un nouveau jeu de rôle Marvel

Marvel.com annonce la sortie d'un nouveau jeu de rôle consacré à son univers peuplé de super-héros. Le livre de règles dans sa version de test, Marvel Multiverse Role-Playing Game: Playtest Rulebook, est prévu pour mars 2022, écrit par Matt Forbeck, à qui l'on doit déjà Dungeons & Dragons: Endless Quest et l'Encyclopédie Marvel. La couverture est signée Iban Coello, qui sera accompagné d'autres artistes pour les pages intérieures du livre.

Le jeu proposera le nouveau système D616, et sera "facile à prendre en main pour les novices des RPGs sur table et une évolution naturelle pour les habitués des jeux de rôle". Les joueurs pourront incarner les personnages de Spider-Man , Captain America, Thor, Iron Man, Black Panther, et plus encore, et auront également la possibilité de créer leurs propres personnages.

Les joueurs qui se lanceront tôt dans l'aventure avec ce livre, auront la possibilité de faire part de leurs retours et de façonner le jeu, avant sa sortie officielle en 2023.