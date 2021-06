Marvel tease la mort de Doctor Strange

Un personnage a besoin d'un nouveau souffle éditorial ? Tuez-le. Après Heroes Reborn ou les Pierres d'Infinité, Marvel Comics a donc trouvé un autre concept à réutiliser en 2021. Dans un simple tweet, l'éditeur a évoqué la mort de Doctor Strange en précisant que "l'ultime saga du Sorcier suprème commence en septembre".

Avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness à venir début 2022, il manquait d'une publication solo. Sa dernière série écrite par Mark Waid s'était brusquement arrêtée lors de la reprise d'activité des éditeurs après le début de la crise sanitaire en 2020. Depuis Stephen Strange apparaît occasionnellement dans d'autres titres mais sans grande régularité.

Alors simple gimmick marketing ou véritable disparition à venir du sorcier ? S'il venait à réellement mourir, il ne manquerait pas de prétendant pour reprendre le rôle de Sorcier Suprême - avant de créer de l'attente autour du retour de Stephen quelques temps plus tard. Wiccan ? Brother Voodoo ? Scarlet Witch ? Un étudiant de la Strange Academy ? Faites vos jeux.