[Preview VO] Star Wars : War of the Bounty Hunters #1

Après des semaines de prélude, l'événement de l'année pour la franchise Star Wars en comics démarre aujourd'hui avec Boba Fett qui se retrouve chassé à travers la galaxie, sa tête étant mise à prix. Marvel Comics a dévoilé la preview du premier numéro de la mini-série principale War of the Bounty Hunters pour lancer ce crossover géant qui s'étendra sur 4 autres séries jusqu'en octobre.

Ecrit par Charles Soule et dessiné par Luke Ross, Star Wars : War of the Bounty Hunters #1 est disponible dès aujourd'hui pour $4.99 avec une couverture de Steve McNiven sans oublier les variant covers de Giuseppe Camuncoli, John Tyler Christopher, Sara Pichelli et Babs Tarr.