Un nouveau clip pour Batman : Un Long Halloween

Alors que nous entrons dans le dernier mois d'attente pour le futur film DC de Warner Bros. Animation, Batman : Un Long Halloween 1ère partie se dévoile un peu plus avec ce nouveau clip, qui nous donne l'occasion de bien apercevoir la Batmobile (inspirée de la série animée de 92) du Chevalier Noir , interprété par Jensen Ackles (Supernatural, Batman : Under the Red Hood ).

Cet extrait nous permet également de situer l'action de cette scène, qui se déroule durant Thanksgiving, mais également de savoir que Bruce Wayne lui aussi à des problèmes de pare-brises, parce que les rafales de Thompson, ça fait des impacts plus gros qu'une pièce de deux euros.

Batman : Un Long Halloween 1ère partie est prévu pour le 23 juin en France en DVD / Blu-Ray.