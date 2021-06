[Zap' MDCU] Sorties du 26/05/2021: Mister Miracle

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 26 mai! Chez DC Comics, on a été jeté un oeil aux one-shot Stargirl Spring Break Special et Milestone Returns ainsi qu'à la mini-série Mister Miracle: The Source of Freedom. On continue de suivre Teen Titans Academy, Robin, Detective Comics, Harley Quinn et The Other History of the DC Universe.Chez Marvel, on suit toujours X-Men, Beta Ray Bill et Heroes Reborn. Chez Image Comics, on a été voir la suite de Shadecraft.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Part 2: Extraction Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Rafa Sandoval





(1) Shadecraft #3 Ecrit par Joe Henderson Dessiné par Lee Garbett Couverture de Lee Garbett

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) ARGENT STAR, PART 3 Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson





(1) Lost Love Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Francesco Mobili Couverture de Leinil Yu

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Wake Up! Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Gleb Melkinov Couverture de Gleb Melkinov





(1) Book 4: 1992-2007: Renee Montoya Ecrit par John Ridley Dessiné par Giuseppe Camuncoli Couverture de Giuseppe Camuncoli & Andrea Cucchi





(1) No Good Deed Part 1 Ecrit par Stephanie Phillips Dessiné par Riley Rossmo Couverture de Riley Rossmo