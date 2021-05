Disney décale deux dates de sortie de films Marvel Studios

Disney annonce le décalage de deux dates de sorties au cinéma, qui étaient bloqués pour des films Marvel Studios, sans que l'on sache précisément lesquels. Les changement sont donc les suivants : le premier film prévu le 7 octobre 2022 est repoussé d'un an, au 6 octobre 2023, alors que le second prévu le 3 novembre 2023 est simplement décalé d'une semaine, au 10 novembre 2023.

On ne sait donc pas quels sont ces films, mais parmi les projets futurs qui n'ont pas encore de dates, on retrouve Blade, Deadpool 3, ou encore le reboot des Fantastic Four. Il y a de fortes chances qu'au moins l'un de ces projets prenne l'une des deux dates. Octobre notamment, et sa période d'Halloween, pourrait coller à l'aspect horrifique de Blade , qui sera introduit dans le MCU sous les traits de l'acteur Mahershala Ali.