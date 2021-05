Oscar Isaac officiellement confirmé pour la série Moon Knight

Il n'y avait plus énormément de doutes sur le casting d'Oscar Isaac dans le rôle de Marc Spector pour la série Moon Knight, c'était d'ailleurs un acquis pour nous, mais ce n'était pas encore vraiment officiel. C'est chose faite désormais, alors que Marvel a partagé un post du compte Instagram de Mad Gene Media, la société d'Isaac. On y voit l'acteur entouré d'illustrations des comics Moon Knight, prouvant qu'il prépare le rôle depuis quelques mois, au minimum.

La série devrait avoir le même format que Falcon et le soldat de l'Hiver et Loki, à savoir six épisodes d'à peu près une heure. Aucune date annoncée pour le moment.