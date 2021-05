La showrunneuse de WandaVision re-signe avec Marvel Studios

Grâce au succès critique et public de la série WandaVision, il semblerait que ce ne soit pas la dernière fois que l'on verra une oeuvre signée Jac Schaeffer du côté de Marvel Studios. La showrunneuse de la série a signé un contrat de trois ans avec les deux studios de Disney, Marvel et 20th Television, pour lancer de nouveaux projets sur le petit écran.

Schaeffer a créé et dirigé la série WandaVision, et en a également écrit les premier et dernier épisodes, sur les neuf composant la saison. Mais ce n'était pas son premier essai chez Marvel, puisqu'il a égalemet participé à l'écriture des scénarios de Captain Marvel et Black Widow. On peut également citer son film de 2009, Timer, qu'elle a écrit et réalisé, ou encore le spin-off de Frozen sur Olaf, dont elle a signé le scénario.

On ne sait pas pour le moment sur quoi elle va travailler, ni si cela aura à nouveau un lien avec Scarlet Witch ou Vision.