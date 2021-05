Un film solo pour Kraven le Chasseur, avec Aaron Taylor-Johnson

Sony vient d'annoncer qu'Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Godzilla) incarnera Sergei Kravinov, plus connu sous le nom de Kraven le Chasseur. L'acteur rempile donc avec un rôle de personnage d'Europe de l'Est dans un film de comics après son interprétation de Pietro Maximoff dans Avengers : l'Ère d'Ultron. Le contrat de l'acteur s'étend d'ailleurs à plusieurs films, on croise donc les doigts pour un crossover avec Venom ou même Spider-Man .

L'ennemi de L'Araignée aura droit à son propre film sous la houlette de Sony Pictures. Le long-métrage sera réalisé par J.C. Chandor (Triple Frontière), selon le script d'Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk. On retrouve Avi Arad à la production avec Matt Tolmach.

Le film est prévu pour le 13 janvier 2023.

