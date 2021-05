L'anthologie Batman: The World annoncée par Urban Comics

Batman part à travers un tour du monde ! L'éditeur français Urban Comics annonce la publication d'un projet qui vient d'être également dévoilé par DC Comics, une anthologie Batman qui réunira des équipes créatives venant du monde entier, intitulé Batman: The World. 14 pays participeront pour une oeuvre de 184 pages au total, qui sortira directement dans une édition cartonnée, disponible à partir du 17 septembre en France.

Chaque pays aura sa propre couverture pour la BD, signée par l'artiste jouant à domicile. En France, l'histoire sera signée par Mathieu Gabella au scénario et Thierry Martin au dessin, qui réalisera donc également la couverture, que vous avez ci-dessous. L'histoire s'intitulera "Une nuit au musée", dont voici le synopsis :

Batman poursuit Catwoman jusque dans les entrailles du Louvre, persuadé que la cambrioleuse d’exception est venue y dérober un artefact de renom. Mais pour la voleuse, le but de cette « visite » est bien plus précieux… et plus difficile à atteindre.