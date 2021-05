La série Green Lantern tient son Alan Scott

Les dernières rumeurs laissaient entendre que le personnage d'Alan Scott était casté et qu'il ne manquait plus que l'annonce. C'est aujourd'hui chose faite, l'acteur Jeremy Irvine (Stonewall, Mamma Mia! Here We Go Again) va incarner le premier Green Lantern dans la série éponyme d'HBO Max.

Il jouera ce personnage décrit comme "le modèle du début des années 40. Alan est beau, rasé de près et bien habillé avec aucune mèche de cheveux qui ne dépasse. Il a passé sa jeunesse à incarner la vérité, la Justice et la façon de vivre à l'américaine".

Jeremy Irvine rejoint donc le corps des Green Lantern qui compte déjà Finn Wittrock en tant que Guy Gardner avant les arrivées de Simon Baz, Jessica Cruz ou encore Kilowog.