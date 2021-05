[Preview VO] Mister Miracle : The Source of Freedom #1

Mister Miracle est de retour dans un titre en solo mais cette fois-ci, c'est Shilo Norman qui occupe le costume. Reprenant des éléments découverts dans Future State, DC Comics va faire découvrir à ses lecteurs comment cet autre roi de l'évasion est devenu le Mister Miracle de demain.

Écrit par Brandon Easton et dessiné par Fico Ossio, Mister Miracle : The Source of Freedom #1 est disponible dès aujourd'hui pour $3.99 avec une couverture de Yannick Paquette et pour un dollar supplémentaire avec la variant de Valentine De Landro.