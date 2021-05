Du Black Widow et du Bendis cet été chez Panini Comics

L'éditeur français de Marvel, Panini Comics, a annoncé quelques unes de ses publications de l'été, et on y retrouve du Black Widow pour la sortie du film, mais également une nouvelle fournée de rééditions de récits du scénariste Brian Michael Bendis.

Pour Black Widow, en juillet sortira la nouvelle série régulière de Kelly Thompson et Elena Casagrande dans la collection 100%, avec une couverture Signature Series disponible. Il y aura également un nouveau tome de la collection MARVEL-VERSE, consacré au personnage, et la prologue officiel au film. Ça a été compliqué pour l'éditeur de viser les bonnes dates avec les reports constants du film, mais cette fois, ce devrait être la bonne.

Du côté de Brian Michael Bendis, c'est une nouvelle édition en seul tome de sa série Defenders avec David Marquez, pour juillet. Et en août, retour en Deluxe des séries Jessica Jones: Alias (avec Michael Gaydos) et Daredevil (avec Alex Maleev). Ce sera en plusieurs tomes, et les deuxième sont déjà planifiés pour plus tard 2021.