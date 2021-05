Dwayne Johnson sera Krypto pour DC League of Super-Pets

Alors qu'il est actuellement en tournage pour le film Black Adam , dont il interprète le rôle titre, Dwayne Johnson sera de retour chez DC Comics pour un autre rôle ! En effet, il est annoncé qu'il doublera le personnage de Krypto , le super-chien de l'univers de Superman , dans le futur film d'animation DC League of Super-Pets.

L'acteur produira également le film, à travers sa société Seven Bucks. Celui-ci étant adressé à un public plus jeune, puisqu'il suivra l'équipe des super-animaux de DC, dont fait partie Krypto , et dans laquelle nous devrions hypothétiquement retrouver Ace le chien de Batman , Streaky le super-chat, et Comet le super-cheval, parmi d'autres.

DC League of Super-Pets est écrit et réalisé par Jared Stern, et prévu pour une sortie au cinéma, le 20 mai 2022.