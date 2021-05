Une date et les détails du Blu-ray pour Batman: The Long Halloween Part 2

Après la bande-annonce dévoilée avant-hier, la seconde partie de l'adaptation animée de Batman: The Long Halloween a désormais une date de sortie. Elle est fixée au 27 juillet pour la version digitale, et au 10 août pour la sortie physique. Il y aura donc très peu de temps entre les deux parties, puisque la première est prévue pour le 22 juin.

Dans la foulée, la jaquette et le contenu du Blu-ray ont également été dévoilées. Il contiendra notamment le court-métrage consacré à Blue Beetle, mais également deux épisodes de la série animée de 92, ceux consacrés aux origines de Double Face . On y retrouvera aussi des previews des autres films à venir, et un tout premier aperçu d'Injustice, annoncé seulement hier.