Une série régulière pour le nouveau Darkhawk

Le premier personnage a avoir incarné Darkhawk, Chris Powell, avait passé le relais dans le one-shot Darkhawk: Heart of the Hawk, en mars dernier. Et c'est désormais Connor Young qui devient le héros et a droit à une nouvelle série régulière. Elle sera écrite par Kyle Higgins et dessinée par Juanan Ramírez, alors que le nouveau costume de Darkhawk est signé Pepe Larraz.

Higgins a déjà relancé le personnage d'Ultraman récemment, et compte faire la même chose, en gardant le même esprit, avec Darkhawk. Le premier numéro de la série est attendu pour le mois d'août.