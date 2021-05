Un crossover Fear State pour la franchise Batman en août

Découlant de ce qui a été construit sur Future State et Infinite Frontier, la peur s'empare de Gotham City cet été avec un event/crossover intitulé Fear State. L'histoire se déroulera sur plusieurs titres, dont une toute nouvelle série. Elle verra le vilain Scarecrow comme menace principale, qui tente une nouvelle fois d'instiller la peur à tous les habitants de Gotham, alors que le maire Christopher Nakano est sur le point de donner le contrôle de la ville au Magistrate (et on sait comment ça finit).

Le crossover débutera avec le numéro 0 de la nouvelle série de John Ridley, I am Batman , qui sortira le 10 août et prendra la suite de The Next Batman : Second Son. Travel Foreman sera au dessin, alors que l'on suivra toujours le Batman du futur, Jace Fox, combattre le Magistrate.

Le crossover continuera ensuite dans les pages de Catwoman #34, le 17 août, et Harley Quinn #6, le 24 août. Signés respectivement par Ram V/Fernando Blanco et Stephanie Phillips/Laura Braga.

Batman: Fear State Alpha #1 conclura le crossover le 31 août, avec James Tynion IV et Riccardo Federici. Mais l'histoire continuera ensuite dans le prochain arc de la série Batman (#112 à #117), en six numéros, qui aura droit à six couvertures connectées réalisées par Jorge Molina.