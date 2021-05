Les réalisateurs de Bad Boys III et Ms Marvel pour le film Batgirl

La chimère qu'était le film sur le personnage de Batgirl depuis plusieurs années vient de se concrétiser d'un coup. Warner Bros et DC Films annoncent que la paire Adil El Arbi et Bilall Fallah sont à la réalisation du projet. On a pu les voir début 2020 au cinéma avec Bad Boys For Life, mais il s'agit également des co-showrunneurs de la série Ms. Marvel, chez la concurrence, dont le tournage vient de se terminer.

On apprend également que le film vise une sortie exclusive sur la plateforme HBO Max, et donc pas les salles de cinéma. Le scénario, lui, est toujours signé Christina Hodson, qui a déjà écrit ceux de Birds of Prey et The Flash .

Un mot de Kristin Burr, qui rejoint également le projet en tant que productrice.