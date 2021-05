Injustice : un film d'animation en préparation

Ce 19 mai aura été marqué par une multitude d'annonces et d'infos sur des projets d'animation pour Warner Bros. et HBO Max. Ce n'est pas terminé puisque qu'un film d'animation sur l'univers créé par NetherRealm Studios (Mortal Kombat) avec Injustice : Gods Among Us et Injustice 2, vient d'être annoncé. La franchise s'est également dérivée en plusieurs (très bons) comics écrits par Tom Taylor.

Le premier aperçu du film sera présent dans les bonus de Blu-Ray pour Batman : The Long Hallowen Part 2.

Aucune autre information n'a encore été revélée.